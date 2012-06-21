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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 21:09 BJT

〔新闻稿〕惠誉确认瑞士三A评级,前景为稳定

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

6月21日--惠誉确认瑞士长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为'AAA',展望均为稳定.惠誉还确认瑞士短期评级为'F1+'.

瑞士IDR折射出该国先进的、多元化的以及富饶的经济,较低以及稳定的通胀和稳定的宏观经济给予其扶助.尽管受到全球金融危机冲击,但瑞士经济保持颇具韧性的成长,从2009年的萎缩中迅速复苏.管理良好的公共财政,强劲的机构以及稳健的对外债权人地位,进一步巩固瑞士的三A评级.

--编译 田建华;审校 王洋

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