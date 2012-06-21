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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 20:56 BJT

〔路透调查〕欧元区领导人不太可能同意发行欧元区共同债券

路透伦敦6月21日电---据周四公布的路透调查,受访18位分析师中11人预计欧元区领导人不会就发行欧元区共同债券达成一致意见.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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