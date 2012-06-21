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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 21:58 BJT

〔美国热股〕美国一法官质疑苹果禁止摩托罗拉移动出售手机的要求

路透6月21日电---美国一位法官周三强烈质疑苹果(AAPL.O)禁止谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉移动(Motorola Mobility)出售手机的要求,因在智能手机专利权对抗中,苹果努力保持其霸主地位.

在周四早盘交易中,苹果小涨0.28%,至587.13美元;谷歌小跌0.06%,至577.12美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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