〔国际油市〕亚洲石脑油价格下跌,因布兰特原油走低

路透新加坡6月21日电---周四亚洲石脑油价格接近21个月低位每吨706.50美元,因布兰特原油价格下跌,不过裂解价差跳涨近11%至两日高位的每吨升水20.10美元,可见一些需求.

韩国Samsung Total标购7月下半月运抵的船货,不过由于供货有限,或尚未确定供应,但这不能直接证实.

一北亚交易员称,"持有尚未售出的7月下半月船货的交易员,或想要将其展期是8月上半月."

Samsung Total或不是周四市场上唯一的买家,因其他公司可能私下寻求船货.

日本几无现货需求,Idemitsu周一取消一标购.本周初其未买入任何船货,一如预期.

与之前相比,需求放缓,但现货供应增加.

一南亚交易员称,"需求持稳,因经济放缓迫使石化厂商或减产或推后石脑油采购."

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 706.50 -25.50 -3.48 732.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 76.34 -2.83 -3.57 79.17

97号现货汽油GL97-SIN 99.22 -5.48 -5.23 104.70

95号现货汽油GL95-SIN 97.00 -4.64 -4.57 101.64

92号现货汽油GL92-SIN 94.60 -4.20 -4.25 98.80

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 3.08 -0.54 -14.92 3.62 (完)