〔国际油市〕亚洲石脑油价格下跌,因布兰特原油走低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月21日电---周四亚洲石脑油价格接近21个月低位每吨706.50美元,因布兰特原油价格下跌,不过裂解价差跳涨近11%至两日高位的每吨升水20.10美元,可见一些需求.
韩国Samsung Total标购7月下半月运抵的船货,不过由于供货有限,或尚未确定供应,但这不能直接证实.
一北亚交易员称,"持有尚未售出的7月下半月船货的交易员,或想要将其展期是8月上半月."
Samsung Total或不是周四市场上唯一的买家,因其他公司可能私下寻求船货.
日本几无现货需求,Idemitsu周一取消一标购.本周初其未买入任何船货,一如预期.
与之前相比,需求放缓,但现货供应增加.
一南亚交易员称,"需求持稳,因经济放缓迫使石化厂商或减产或推后石脑油采购."
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 706.50 -25.50 -3.48 732.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 76.34 -2.83 -3.57 79.17
97号现货汽油GL97-SIN 99.22 -5.48 -5.23 104.70
95号现货汽油GL95-SIN 97.00 -4.64 -4.57 101.64
92号现货汽油GL92-SIN 94.60 -4.20 -4.25 98.80
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 3.08 -0.54 -14.92 3.62 (完)
--编译 田建华;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。