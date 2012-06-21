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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 21:48 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行决定大幅放宽抵押品方面的规定--媒体

路透法兰克福6月21日电---德国世界报周四援引央行消息人士的话报导,欧洲央行(ECB)大幅放宽了其抵押品规定,以让银行更为容易地借助ECB的融资操作而获得资金.

该报称,ECB将允许使用更多的抵押支持证券(MBA)作为抵押品,这将尤其有利于帮助西班牙银行业者.

消息人士周四稍早对路透称,ECB正在讨论废弃对欧元区主权债评级规则的计划,转而在这些公债作为融资操作抵押品时,根据自己内部评估类设定其价值.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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