〔国际油市〕亚洲燃料油市场持稳,180-cst燃料油现货升水升至两周高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月21日电---亚洲燃料油市场周四大体持稳,跨月价差持平于前一日,不过180-cst燃料油现货升水小升至两周高位,受益于壳牌的买盘.
壳牌在实货窗口总计买入6万吨180-cst燃料油,将升水提振至4.20美元,较前一日高出约0.20美元.380-cst燃料油升水则持平于4.30美元.
International Enterprise周四公布的数据显示,6月20日当周新加坡陆上馏分油库存降至四周低点1,924.2万桶.
前一周来自西方的流入下降约15万吨,符合套利船货到岸量下降的预期.这使得6月流入量最多不会超过约420万吨.
International Enterprise数据显示,对中国的出口持稳于17万吨上方.交易员称中国的船用燃料油需求稳健,令该国的库存下降.
为开发中国市场,俄罗斯Rosneft旗下燃料油贸易公司Rosneft Marine在北京设立第二家办事机构.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 584.75 -13.30 -2.22 598.05
现货380CST燃料油 FO380-SIN 574.05 -14.25 -2.42 588.30
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 580.00 -14.00 -2.36 594.00
380CST船用燃料油升水 5.95 0.25 4.39 5.70
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.20 0.20 5.00 4.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.30 0.00 0.00 4.30 (完)
--编译 王洋; 审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。