〔国际油市〕亚洲燃料油市场持稳,180-cst燃料油现货升水升至两周高位

路透新加坡6月21日电---亚洲燃料油市场周四大体持稳,跨月价差持平于前一日,不过180-cst燃料油现货升水小升至两周高位,受益于壳牌的买盘.

壳牌在实货窗口总计买入6万吨180-cst燃料油,将升水提振至4.20美元,较前一日高出约0.20美元.380-cst燃料油升水则持平于4.30美元.

International Enterprise周四公布的数据显示,6月20日当周新加坡陆上馏分油库存降至四周低点1,924.2万桶.

前一周来自西方的流入下降约15万吨,符合套利船货到岸量下降的预期.这使得6月流入量最多不会超过约420万吨.

International Enterprise数据显示,对中国的出口持稳于17万吨上方.交易员称中国的船用燃料油需求稳健,令该国的库存下降.

为开发中国市场,俄罗斯Rosneft旗下燃料油贸易公司Rosneft Marine在北京设立第二家办事机构.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 584.75 -13.30 -2.22 598.05

现货380CST燃料油 FO380-SIN 574.05 -14.25 -2.42 588.30

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 580.00 -14.00 -2.36 594.00

380CST船用燃料油升水 5.95 0.25 4.39 5.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.20 0.20 5.00 4.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.30 0.00 0.00 4.30 (完)