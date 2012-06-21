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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 21:37 BJT

〔欧洲经济〕希腊政府希望修改救助条款,但不脱离欧元区

路透雅典6月21日电---据周四公布的一份政策文件:

* 希腊政府的目标是在"不危及"欧元区成员国身份的前提下,修改救助条款--希腊政府文件

* 希腊政府称修改救助条款将不会影响控制债务、结构性改革和平衡预算的目标(完)

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