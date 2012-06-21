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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 21:51 BJT

〔美国股市〕平开,中美经济数据低迷抵消西班牙债市改善的影响

路透纽约6月21日电---美国股市周四平开,因低迷的美国就业数据和中国制造业数据,抵消了西班牙公债收益率下降的影响.

投资者也在关注即将公布的费城联邦储备银行制造业指数和成屋销售数据.

道琼工业指数.DJI开盘涨29.67点或0.23%,报12,854.06点;标准普尔500指数.SPX涨1.75点或0.13%,至1,357.44点;Nasdaq指数.IXIC跌0.89点或0.03%,报2,929.56点.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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