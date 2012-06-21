〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差扩大涨幅,持于一个半月高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月21日电---亚洲柴油裂解价差周四扩大涨幅,徘徊在一个半月高位附近,报每桶17.12美元,受原油价格下跌的提振.
澳洲买入柴油也支撑市场,官方数据显示,6月20日当周新加坡卖家出口了227,307吨车用柴油至澳洲.
该数量是前一周新加坡出口至澳洲的数量的三倍多.
"澳洲可能在壳牌永久关闭Clyde炼厂前囤货,"一位在新加坡的交易说.
壳牌将在9月30日关闭其位于Clyde附近的日产7.9万吨的炼厂,将其转为燃料终端.
新加坡现货市场,BP买入85万吨7月装运的柴油,数量异常之高.
交易员表示,BP可能将上述柴油供应给越南等东南亚国家.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 108.09 -2.92 -2.63 111.01
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 107.10 -3.21 -2.91 110.31
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 108.60 -3.01 -2.70 111.61
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 109.70 -2.96 -2.63 112.66
7月柴油互换 GOSGSWMc1 107.20 -3.00 -2.72 110.20
8月柴油互换 GOSGSWMc2 107.27 -3.00 -2.72 110.27 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。