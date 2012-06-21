〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差扩大涨幅,持于一个半月高位

路透新加坡6月21日电---亚洲柴油裂解价差周四扩大涨幅,徘徊在一个半月高位附近,报每桶17.12美元,受原油价格下跌的提振.

澳洲买入柴油也支撑市场,官方数据显示,6月20日当周新加坡卖家出口了227,307吨车用柴油至澳洲.

该数量是前一周新加坡出口至澳洲的数量的三倍多.

"澳洲可能在壳牌永久关闭Clyde炼厂前囤货,"一位在新加坡的交易说.

壳牌将在9月30日关闭其位于Clyde附近的日产7.9万吨的炼厂,将其转为燃料终端.

新加坡现货市场,BP买入85万吨7月装运的柴油,数量异常之高.

交易员表示,BP可能将上述柴油供应给越南等东南亚国家.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 108.09 -2.92 -2.63 111.01

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 107.10 -3.21 -2.91 110.31

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 108.60 -3.01 -2.70 111.61

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 109.70 -2.96 -2.63 112.66

7月柴油互换 GOSGSWMc1 107.20 -3.00 -2.72 110.20

8月柴油互换 GOSGSWMc2 107.27 -3.00 -2.72 110.27 (完)