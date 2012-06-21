美国各类经济指标总览--2012/6/21

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为38.7万人.超过预估的38万.续请失业金人数为329.9万人(预估为327.5万人).初请失业金人数四周均值为38.6万人.[ID:nEAPAL0DI5]
全美不动产协会(NAR)周四公布,美国5月成屋销售下降1.5%(预估为减少1.1%).5月成屋销售年率为455万户(预估为457万户).[ID:nEAPAL0CV3]
美国经济谘商会周四公布,美国5月领先指标上升0.3%,预估为增长0.1%,4月为下跌0.1%.[ID:nEAPAL17Q3]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(5月) 8.1(4月)
非农业就业岗位(万) 增加6.9(5月) 增加7.7(4月修正值)
平均时薪(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) -0.3(5月) 持平(4月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)
实质所得(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -1.0(5月) -0.2(4月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季修正值) +2.2(第一季初值)
GDP平减指数(%) +1.7(第一季修正值) +1.5(第一季初值)
零售销售(%) -0.2(5月) -0.2(4月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差500.6(4月) 逆差526.2(3月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) -0.1(5月) +1.0(4月修正值)
产能利用率(%) 79.0(5月) 79.2(4月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.7(6月16日当周) 38.9(6月9日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,246(5月) 盈余591.2(4月)
领先指标(%) +0.3(5月) -0.1(4月修正值)
个人所得(%) +0.2(4月) +0.4(3月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加65(4月) 增加124(3月修正值)
企业库存(%) +0.4(4月) +0.3(3月修正值)
建筑支出(%) +0.3(4月) +0.3(3月修正值)
消费者信心 64.9(5月) 68.7(4月修正值)
房屋开工(万户) 70.8(5月) 74.4(4月修正值)
建筑许可(万户) 78.0(5月) 72.3(4月修正值)
成屋销售(万户) 455(5月) 462(4月修正值)
新屋销售(万户) 34.3(4月) 33.2(3月修正值)
工厂订单(%) -0.6(4月) -2.1(3月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) 持平(4月修正值) -3.7(3月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(5月) 53.5(4月)
供应管理协会制造业指数 53.5(5月) 54.8(4月)
趸售(批发)库存(%) +0.6(4月) +0.3(3月)
进口物价(%) -1.0(5月) 持平(4月修正值)
出口物价(%) -0.4(5月) +0.4(4月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值)(完)
--整理 田建华/母红;审校 略降
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
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路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。