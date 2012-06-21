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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 22:05 BJT

〔表格〕美国4月房价按月上涨0.8%,按年上涨3.0%--FHFA

路透6月21日电---美国联邦住房金融局(FHFA)周四公布的4月房价指数如下:

12年4月 12年3月 (前值) 11年4月

百分比变化 +0.8 +1.6 +1.8 +3.0

指数 186.8 185.2 185.6 181.3(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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