版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 22:30 BJT

〔标题新闻〕惠誉指美联储延长扭转操作可能支撑楼市逐步复苏,但对短期经济成长影响有限

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNA9676]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐