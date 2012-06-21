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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 23:10 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,尽管英国经济数据强劲

* 英镑/美元接近当日低位

* 英国5月零售销售反弹

* 英镑似乎易受英央行量化宽松政策影响

路透伦敦6月21日电---英镑/美元周四下跌,回吐稍早涨幅,未受强劲的英国经济数据提振,由于越加预期英央行将采取更多宽松政策,一些投资者削减部位.

交易商还援引Sky News报导称,穆迪将调降包括英国在内的全球主要银行评级,这打压了英镑.

英镑/美元GBP=D4跌0.3%,至1.5665美元,接近当日低位1.5655,且远低于周三触及的一个月高位1.5778.英镑/美元料将连续第二天下跌.

不过英镑/欧元上涨,欧元/英镑EURGBP=D4下滑0.2%,至0.8064英镑.

尽管英国5月零售销售反弹,6月工厂订单意外改善,但未能摆脱人们对英国经济的悲观看法,这巩固了英央行增加资产购买计划的可能性.

"我认为英央行将放宽政策,这在目前非常明确,英镑没有走强的(动因),"德意志银行外汇策略师George Saravelos称.

分析师警告不要把零售销售数据看得太过正面,因这一数据被晴朗天气所扭曲,凸现了家庭支出仍维持紧张的状况.

英央行准备向经济注入更多资金,英央行6月会议记录显示对量化宽松政策的支持力度远强于许多分析师的预期.

英央行总裁金恩上周在主题演讲中称,欧元区令英国经济"阴云笼罩",这增加了量化宽松政策的机率.欧元区是英国最大贸易伙伴.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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