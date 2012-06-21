〔英国债市〕英债价格上涨,因中国、欧洲和美国的经济数据疲弱

路透伦敦6月21日电---英国公债周四上涨,股市下跌,因中国、欧洲和美国公布的经济数据毫无亮点,增添了避险资产的魅力.

官方数据显示,英国5月零售销售温和反弹,但并未改变市场对央行不久将出台更多经济刺激政策、防范经济持续衰退的预期.

9月英国公债期货FLGU2结算价上涨67点,报119.48,表现落后于可比德债期货36个跳动点.

"美国公布的数据非常疲弱,很可能帮助美国(公债)上涨,使其余的公债收益率(殖利率)小幅下跌,"法国巴黎银行策略师Shahid Ladha表示.

英国债务管理局(DMO)表示,标售的32.5亿英镑2022年到期公债的投标倍数为1.63倍,远低于其他近期标售的10年期债券投标倍数.

分析师称,这部分是由于,对英国央行最早可能在7月重启量化宽松项目下公债购买计划的预期受到打击,因为金融政策委员会或许在下周表示,银行不必像以前一样持有那么多的流动资产.这削弱了某些英债的需求.

"这使短期英债的风险升高,"加拿大皇家银行策略师Sam Hill表示.

现货市场方面,10年期英债收益率GB10YT=RR下跌8个基点,报1.692%,与可比德债收益率之差走阔2个基点至16个基点.

较长期限英债表现强劲,收益率最多下跌10个基点,因市场预期英国央行将在新一轮的量化宽松中买入较长期限英债,而且追求收益率的投资者可能也转向较长期英债.

"英国债市表现很突出,收益率曲线趋陡,"一名位于伦敦的分析师表示."英国央行暗示要进一步采取量化款式政策之后,投资者对此加以利用."(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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