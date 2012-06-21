版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 02:15 BJT

〔标题新闻〕高盛建议做空标普500指数,目标位1,285点,称最新数据显示美经济弱势将持续至6月

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HLESN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐