版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 05:43 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因美元走强且股市走低

路透6月21日电---美国小麦期货周四在场内交易中收跌,因对全球经济的担忧推动美元大幅走强,并拖累股市大跌.

欧洲制粉跟随美国市场小幅走低,受累于对经济成长的忧虑重燃.

美国农业部公布的出口销售报告显示,截至上周四的一周中,美国净出口小麦842,000吨,高于30-50万吨的预估.

欧洲交易商周四称,利比亚的黎波里地区的国家谷物购买机构进行全球标购,购买5万吨制粉小麦.

7月合约关键支撑位在100日移动均线切入位6.48-1/4美元,阻力位在200日移动均线切入位6.66美元.九日相对强弱指标(RSI)为63.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收跌2-1/4美分,结算价报每蒲式耳6.61-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为164,663口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐