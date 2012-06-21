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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 03:17 BJT

〔标题新闻〕欧元区财长达成非正式协议,最初以EFSF救助西班牙银行业,7月9日后转为ESM

EFSF:欧洲金融稳定工具

ESM: 欧洲稳定机制

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