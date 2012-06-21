〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡收高但原糖期货下跌,市场关注经济前景

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透纽约/伦敦6月21日电---软商品周四涨跌互见,阿拉比卡咖啡期货上涨,原糖期货尾盘时受投机卖盘打压下跌,因投资者考虑今年底前黯淡的经济前景.
对糖期货的卖盘触发可能的停止卖单,而阿拉比卡咖啡期货的投机客触发停损买单.原糖期货投资者亦在等待现货7月合约下周到期.
商品基金Atlantic Capital Advisors首席交易长Nick Gentile称,"我认为人们都在仔细考虑如何操作,"
汤森路透数据显示,纽约软商品市场成交量略低于30日均值.
9月阿拉比卡咖啡期货KCU2涨6.40美分,或4.2%,报每磅1.588美元.
9月伦敦罗布斯塔咖啡期货LRCU2跌7美元,报每吨2,079美元
交易员称,阿拉比卡咖啡期货3%的涨幅与当日商品的疲弱走势相反,因生产商在等待价格上涨且投资者进行空头回补.
原糖期货受尾盘时投机卖压冲击,因市场人士密切关注现货7月合约在6月29日到期前的走势.白糖价格下跌.
现货7月原糖期货SBN2跌0.35美分,或1.6%,报每磅21.11美分.关键的10月合约SBV2下滑0.18美分,报每磅20.79美分.
伦敦8月白糖LSUc1下挫7.50美元,或1.2%,报每吨607.10美元.
Kingsman SA首席执行长Jonathan Kingsman称,巴西生产商卖盘抑制了糖价的上涨.
可可期货收低.交易员称,美国可可期货在交投淡静中下跌,汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB亦下挫,因英镑/美元下滑带来压力.
洲际交易所(ICE)-9月可可期货CCU2跌22美元,或1.01%,报每吨2,147美元,伦敦9月可可期货LCCU2下挫2英镑,报每吨1,492英镑.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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