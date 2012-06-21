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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 04:45 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元跌至一周低位,因市场担心全球经济增长状况

路透多伦多6月21日电---加元兑美元周四跌至一周低位,因投资者对全球经济增长的担心打压股市和商品市场大幅下跌.

周四公布的数据显示,6月欧元区企业活动连续第五个月衰退,中国制造业萎缩,同时海外需求疲弱令美国制造业增长放缓.

这些数据使全球经济前景黯淡,油价于2010年12月以来首次跌破每桶90美元关口,同时包括加元、澳元和新西兰元在内的商品相关经济体的货币遭到抛售,因投资者出脱高风险投资,到美元中避险.

"形势仍不明朗,全球所有经济数据都在下跌,这是目前的现实,人们确实都在规避风险,"CanadianForex资深副总裁John Curran称.

他表示,预计短期内加元/美元将跌至1.0420加元的低位.

加元/美元CAD=D4收报1.0293加元,或0.9715美元,较周三收盘时的1.0192加元,或0.9812美元下跌近0.01美元.今日稍早,加元/美元曾跌至6月13日以来最低位1.0296加元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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