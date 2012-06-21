〔纽约汇市〕美元大涨,因全球经济数据疲弱引发避险需求

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
* 美国、中国和欧元区公布的数据疲弱,引发避险操作
* 欧元创下去年12月中以来最大单日跌幅
* 美元/日圆触及五周高位
路透纽约6月21日电---美元兑主要货币周四创下逾三个月来最大涨幅,因全球经济数据疲弱令本已对美联储决定采取温和措施提振经济感到失望的投资者更加气馁.
包括澳元、新西兰元和加元在内的商品相关经济体的货币遭到抛售,因投资者出脱高风险投资,到美元中避险.
美国一周初请失业金数据暗示就业市场仍旧走势挣扎,另外美国制造业走疲和全球产出走软的信号,加剧了避险操作.
昨天美联储扩大扭转操作规模以压低长期借贷成本,并表示如果需要的话,准备采取更多行动,但这令此前预计美联储推出新一轮购债行动的一些投资感到失望.
"我们仍在应对美联储未推出第三轮量化宽松政策造成的影响,这略微拖累市场,"纽约瑞穗实业银行外汇交易副总裁Fabian Eliasson称.
"经济数据较差,加剧了市场的避险人气,商品货币受到严重打压."
根据路透数据,欧元/美元EUR=一度跌至1.2529美元的低位,远离周三高位1.2743.今日尾盘报1.2541美元,当日跌1.3%,为去年12月中以来表现最差的一天.
有数据显示,德国6月民间部门经济连续第二个月萎缩,制造业活动触及三年低位.[ID:nSB1624306]这加剧了欧元的颓势.
市场仍然臆测欧洲央行将很快降息,这为投资者卖出欧元提供了最新借口.
美元/日圆JPY=最高涨至80.33日圆,为5月中以来最高水准,尾盘报80.32日圆,当日涨1%.
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月
路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。