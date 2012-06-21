〔国际油市〕NYMEX原油期货下挫逾3美元,因经济数据疲弱及供应充裕

* 中国制造业数据和欧元区企业数据利空油价

* 美国上周初请失业金人数及制造业数据增加了市场黯淡基调

路透纽约6月21日电---美国原油期货周四下挫近4%至八个月低位,因中国、美国和欧元区经济数据令人沮丧,且原油供应充裕延续了本周油价的跌势.

布兰特原油放量下跌近4%,跌至每桶90美元以下,此为18个月来首见.

分析师说,美国原油和布兰特原油期货的技术疲弱引发进一步卖盘,还未看到底部.布兰特原油自6月初触及128.40美元以来累计下跌约40美元,因沙持增产导致库存上升.

其他大宗商品也下挫,因全球经济数据低迷,令原料需求前景更黯淡.

美国8月原油期货CLc1跌3.25美元,结算价报每桶78.20美元,此为近月合约自2011年10月4月以来的最低结算价.

布兰特原油期货8月合约LCOc1收低3.46美元,报每桶89.23美元,此为近月布兰特原油合约自2010年12月来最低结算价.周四盘中低位在88.90美元,也是2010年12月来的最低.

"供应超出需求,无论其他数据如何,都不能改变这情况,"Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chrichella说.

汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的6月初值,数据降至48.1,创七个月新低,并为连续第八个月处在荣枯分水岭下方.上月终值为48.4.[ID:nSB1623852]

美国劳工部周四公布,美国一周续请失业金人数为329.9万人(预估为327.5万人).[US-ECI-CMN]

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区6月制造业活动指数为负16.6,预估为0.0.

周四公布的调查显示,欧元区民间部门景气下滑情况变得更加确立,新订单及就业水位下滑,打击信心.欧元区6月民间部门活动为连续第五个月下滑,德国及法国亦难逃拖累,此一现象料提高要求欧洲央行出手支持经济的声浪.[ID:nSB1624366]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 78.20 -3.25 -4.0% 78.05 81.20 366,513 37,369

9月原油 78.56 -3.28 -4.0% 78.42 81.61 74,907 413,790

7月RBOB汽油 2.5501 -0.0401 -1.6% 2.5376 2.6075 33,353 48,897

8月RBOB汽油 2.4520 -0.0553 -2.2% 2.4408 2.5160 68,399 72,784

7月取暖油 2.5253 -0.0621 -2.4% 2.5152 2.5933 38,535 51,894

8月取暖油 2.5231 -0.0615 -2.4% 2.5136 2.5903 53,995 57,105

ICE合约

8月布兰特 89.23 -3.46 -3.7% 88.90 92.76 337,949 328,770

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 694,186 798,769 556,285 1,412,884 19,242

汽油 164,721 188,491 148,281 306,205 2,992

取暖油 161,425 166,527 138,628 328,215 5,463(完)