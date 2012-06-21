〔货币市场〕美国回购利率微升,受联储延长扭转操作的决定推动

路透纽约6月21日电---银行和金融机构一项关键的融资成本周四上升,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定延长卖短买长(扭转操作,twist operation),料将迫使银行和债券交易商筹集更多现金来购买短期美国公债.

联邦公开市场委员会(FOMC)周三宣布,将把扭转操作延期至年底,该计划原定于6月底结束.

延长该计划后,美联储将可利用出售短期债券回笼的资金,再买入2,670亿美元较长期公债.该计划原定规模为4,000亿美元.

扭转操作计划的结果就是,美国初级交易商目前较该计划刚开始时多持有超过1,000亿美元的短期公债.这些华尔街机构无法向投资者转售这些公债,因此一直在三方回购协议市场利用手中债券进行融资.

分析师对银行和华尔街交易商在回购市场支付相对较高的利率提出批评.他们称延长扭转操作将至少把回购利率维持在近期区间高端.

"吸收美联储抛售债券的压力再起,将令回购利率在几个月内居高不下."FTN Financial利率分析师Jim Vogel说.

交易商表示,以公债作为抵押品的隔夜回购利率周四报0.19-0.20%,较周三尾盘高出1-2个基点.

自扭转操作推出以来,隔夜回购利率最高曾达到0.30%,接近两年期公债US2YT=RR收益率(殖利率).而在之前,隔夜回购利率约为0.10%.

美联储周四发布的数据显示,由于投资者担心全球经济放缓以及欧洲债务问题,美国商业票据市场规模连续第三周下滑.

6月20日止当周经季节调整的流通商业票据规模降至9,982亿美元,为六周最低.

在海外市场,三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=连续第二日定盘报0.46760%.(完)

--编译 徐文焰;审校 王冠中

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