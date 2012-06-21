《综述》西班牙将寻求获得银行业援助,举债成本飙涨

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
* 银行业审计报告称,资本金缺口或高达620亿欧元
* 西班牙将在数日内提交正式援助申请
* 欧洲财长称,应首先通过EFSF拨付援助资金
* 西班牙五年期举债成本升至15年高位
* 希腊申请将实现财政紧缩目标的时限延长两年
路透卢森堡/马德里6月21日电---独立审计机构称,西班牙银行业或需要最多620亿欧元的额外资本金,大部分将通过欧元区援助基金来填补,而周四西班牙中期借款成本攀升至欧元面世以来的纪录高位.
欧元区财长在卢森堡会晤,磋商如何筹措最多1,000亿欧元(1,260亿美元),以救助因房地产泡沫破裂导致坏账激增的西班牙银行业.西班牙经济部长表示,该国将在数日内提交正式的援助申请,各方已在两周前就援助达成一致.
很多市场人士认为,是次银行业援助不过是西班牙全面援助计划的前奏,尽管西班牙政府断然否认其需要援助.
西班牙的金融困境成为关注焦点,一周后举行的欧盟(EU)峰会将磋商构建更紧密财政暨银行联盟的长期计划,此举旨在加强欧元的基础.此前对希腊、爱尔兰和葡萄牙的援助未能结束肆虐两年半的欧债危机.
为扫平道路,德国、意大利、法国和西班牙的领导人将于周五在罗马会晤.
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月
路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。