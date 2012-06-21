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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 07:08 BJT

《综述》西班牙将寻求获得银行业援助,举债成本飙涨

* 银行业审计报告称,资本金缺口或高达620亿欧元

* 西班牙将在数日内提交正式援助申请

* 欧洲财长称,应首先通过EFSF拨付援助资金

* 西班牙五年期举债成本升至15年高位

* 希腊申请将实现财政紧缩目标的时限延长两年

路透卢森堡/马德里6月21日电---独立审计机构称,西班牙银行业或需要最多620亿欧元的额外资本金,大部分将通过欧元区援助基金来填补,而周四西班牙中期借款成本攀升至欧元面世以来的纪录高位.

欧元区财长在卢森堡会晤,磋商如何筹措最多1,000亿欧元(1,260亿美元),以救助因房地产泡沫破裂导致坏账激增的西班牙银行业.西班牙经济部长表示,该国将在数日内提交正式的援助申请,各方已在两周前就援助达成一致.

很多市场人士认为,是次银行业援助不过是西班牙全面援助计划的前奏,尽管西班牙政府断然否认其需要援助.

西班牙的金融困境成为关注焦点,一周后举行的欧盟(EU)峰会将磋商构建更紧密财政暨银行联盟的长期计划,此举旨在加强欧元的基础.此前对希腊、爱尔兰和葡萄牙的援助未能结束肆虐两年半的欧债危机.

为扫平道路,德国、意大利、法国和西班牙的领导人将于周五在罗马会晤.

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