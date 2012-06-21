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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 06:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2750下方形成双重顶,小时图超卖

2228GMT * 焦点重新回到经济成长,之前公布的全球PMI疲弱 * 疲弱的德国数据与欧元区不确定性打压欧元/美元 * 大跌1.2%,接近周一低点1.2520 * 在1.2750下方形成双重顶 * 日线动量指标正在触顶 * 如果跌破1.2520,则目标指向1.2465,即6月涨势的61.8%回档位 * 小时指标超卖,将在亚洲时段早盘提供支撑(完) --编译 张涛;审校 徐文焰

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