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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 06:39 BJT

全球外汇市场6月22日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月21日(四)

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)5月订单出货比

6月22日(五)

-- - 日本政府公布6月经济报告,之后财务大臣安住淳举行记者会

0730 - 瑞士央行公布季度报告

0800 - 德国6月Ifo企业景气判断指数

-- - 欧洲经济暨财政事务理事会会议

-- - 法国、德国、西班牙和意大利领导人在罗马讨论欧元区债务危机

-- - 英国央行财政政策委员会会议

1430 - 美国6月15日当周ECRI一周领先指标

1630 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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