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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 08:12 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月22日-6月29日****

路透6月22日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------6月18日当周--------------------------------

6月22日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +1.5% +2.0%

加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 -- 121.9

----------------------------------6月25日当周--------------------------------

6月25日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 正0.11

1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 34.5 34.3

6月26日(二)

-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 78

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月23日当周 -- 0.0

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月23日当周 -- 2.4

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 4月 -2.5% -2.6%

经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 6月 64.0 64.9

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正4

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 6月 -- 10.1

6月27日(三)

1100 美国抵押贷款指数 6月22日当周 -- 941.5

再融资指数 -- 5,385.8

1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +0.4% 持平

扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.9%

扣除国防的耐久财订单 -- +1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -2.1%

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 94.2

1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 +1.1% -5.5%

6月28日(四)

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.9% +1.9%

GDP隐性平减指数 +1.7% +1.7%

最终销售 +1.7% +1.7%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%

核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%

1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -4.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月23日当周 -- 38.7

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.625

续请失业金人数(万人) 6月16日当周 -- 329.9

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 6月 -- 9

6月29日(五)

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)5月 -- +1.5%

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 -- +0.1%

1230 美国个人所得 5月 +0.2% +0.2%

个人支出 +0.1% +0.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +1.8%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.9%

实质个人支出 -- +0.3%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- +0.4%

(较前月) -- 持平

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 53.0 52.7

1355 路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 77.5 74.1

现况指数 85.3 82.1

预期指数 71.8 68.9

1430 美国ECRI一周领先指标 6月22日当周 -- -- (完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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