美国与加拿大经济指标预测--6月22日-6月29日****

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透6月22日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月18日当周--------------------------------
6月22日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 -- 121.9
----------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月25日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 正0.11
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 34.5 34.3
6月26日(二)
-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 78
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月23日当周 -- 0.0
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月23日当周 -- 2.4
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 4月 -2.5% -2.6%
经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 6月 64.0 64.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正4
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 6月 -- 10.1
6月27日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月22日当周 -- 941.5
再融资指数 -- 5,385.8
1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +0.4% 持平
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.9%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -2.1%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 94.2
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 +1.1% -5.5%
6月28日(四)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.9% +1.9%
GDP隐性平减指数 +1.7% +1.7%
最终销售 +1.7% +1.7%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -4.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月23日当周 -- 38.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.625
续请失业金人数(万人) 6月16日当周 -- 329.9
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 6月 -- 9
6月29日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)5月 -- +1.5%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 -- +0.1%
1230 美国个人所得 5月 +0.2% +0.2%
个人支出 +0.1% +0.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.8%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- +0.3%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- +0.4%
(较前月) -- 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 53.0 52.7
1355 路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 77.5 74.1
现况指数 85.3 82.1
预期指数 71.8 68.9
1430 美国ECRI一周领先指标 6月22日当周 -- -- (完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。