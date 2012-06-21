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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 06:44 BJT

《美国重要政经日程》--6月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 美国石油协会(API)公布统计月报

1900 - 农业部公布牲畜存栏、冷藏肉类、全球咖啡市场与贸易的月报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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