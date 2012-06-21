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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 07:03 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在关键阻力位99.00前停滞

2247GMT * 在海外市场止步于101.63,这是2012年跌势的38.2%回档位 * 技术面显示有可能恢复跌势 * 日线动量指标保持正面,小时图中性 * 10日DMA在100.03,隔夜高点在101.60/65,分别是支撑位与阻力位 * 只有跌破99.00,才能确认向上修正结束(完) --编译 张涛; 审校 孙茉莉

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