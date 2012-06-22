〔金砖国家〕6月21日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透6月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月21日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.68%,报932.36点.
中国股市:中国股市沪综指收跌1.4%至近三个月新低.稍早公布的汇丰中国6月制造业PMI初值创七个月低点,令市场对经济基本面的担忧加深,人气极度低迷.分析人士认为,临近季末资金面偏紧,下周股指料继续下跌整理.沪综指.SSEC收报2,260.877点,下跌32点,至3月29日以来最低,当日收盘为2,252.160;本周累计下跌2.0%.今日上海A股成交额为544亿元人民币,上交易日为503亿元.[.SSCN]
香港股市:香港股市录得近三周以来的最差表现,此前一份民间调查显示中国制造业为连续第八个月萎缩,令投资者缩手且交易兴趣偏低.恒生指数.HSI收低1.3%,报19,265.1点,为6月4日下跌2%以来的最差单日表现.恒生国企指数.HSCE收低1.6%,报9,663.4点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收低,并且因中间价继续定在6.30元附近高位,与其脱节的人民币成交价在假日前较为集中的购汇盘打压下,不断向"跌停"迫近.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水380点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4022元.[CNY/CN]
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印度股市:印度指标股指上涨,未受其他全球股指下跌影响,石油类股上涨,因为原油价格挫跌,而且继摩根大通把印度股票评级上调为"加码"后,整体市场人气亦得到支撑.指标BSE指数.BSESN上涨0.8%,报17,032.56点,从稍早最多下跌0.6%的跌势中反弹.[.BO]
印度汇市:印度卢比兑美元跌至纪录低位,市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的公债购买规模感到失望,而且全球经济数据疲弱,这二者打压欧元及其他风险资产.印度卢比兑美元INR=D2一度跌至纪录低位56.55,然而,卢比在国内股市上涨的推助下扳回跌幅,最终收报56.30/31,周三收盘价为56.15/16.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,306.850点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌2.28%至704.28点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.32%至32.9600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.67%,报41.5975.
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巴西股市:拉丁美洲股市下跌,此前全球制造业数据表现疲弱,加深了市场对经济放缓的担忧.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP录得逾一个月最大单日跌幅,下跌2.91%,收报55,505.17点[ID:nL1E8HLHNE]
巴西汇市:拉丁美洲货币下跌,此前公布的美国、中国及欧洲的经济数据表现疲弱,令人们更加担忧全球经济,而且令该地区出口业前景承压.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=下跌逾1%,因为投资者担忧情势可能恶化而抛售风险较高的资产.[ID:nL1E8HLMPQ]
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南非股市:南非股市收低,石化集团Sasol(SOLJ.J)及多元化矿商Exxaro(EXXJ.J)领跌,因大宗商品最大消费国中国、欧洲及美国的数据令人失望.综合指数.JALSH下跌0.73%,报34,534.05点,回吐上日涨幅,上日曾录得纪录最高收位.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.8%,报30,517.83点.[.J][ID:nL5E8HLCHR]
南非汇市:南非兰特兑美元下跌,因为令人失望的经常帐数据说明第二季经济增速疲弱,美国数据疲软,以及大宗商品价格下跌,均打压兰特.兰特兑美元ZAR=D3盘中曾跌至8.3330.周四尾盘兰特从周三所及8.15阻力位处回落.[ZAR/][ID:nL5E8HLCFF](完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。