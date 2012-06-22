〔金砖国家〕6月21日股汇市收盘纵览

路透6月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月21日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.68%,报932.36点.

中国股市:中国股市沪综指收跌1.4%至近三个月新低.稍早公布的汇丰中国6月制造业PMI初值创七个月低点,令市场对经济基本面的担忧加深,人气极度低迷.分析人士认为,临近季末资金面偏紧,下周股指料继续下跌整理.沪综指.SSEC收报2,260.877点,下跌32点,至3月29日以来最低,当日收盘为2,252.160;本周累计下跌2.0%.今日上海A股成交额为544亿元人民币,上交易日为503亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市录得近三周以来的最差表现,此前一份民间调查显示中国制造业为连续第八个月萎缩,令投资者缩手且交易兴趣偏低.恒生指数.HSI收低1.3%,报19,265.1点,为6月4日下跌2%以来的最差单日表现.恒生国企指数.HSCE收低1.6%,报9,663.4点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收低,并且因中间价继续定在6.30元附近高位,与其脱节的人民币成交价在假日前较为集中的购汇盘打压下,不断向"跌停"迫近.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水380点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4022元.[CNY/CN]

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印度股市:印度指标股指上涨,未受其他全球股指下跌影响,石油类股上涨,因为原油价格挫跌,而且继摩根大通把印度股票评级上调为"加码"后,整体市场人气亦得到支撑.指标BSE指数.BSESN上涨0.8%,报17,032.56点,从稍早最多下跌0.6%的跌势中反弹.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元跌至纪录低位,市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的公债购买规模感到失望,而且全球经济数据疲弱,这二者打压欧元及其他风险资产.印度卢比兑美元INR=D2一度跌至纪录低位56.55,然而,卢比在国内股市上涨的推助下扳回跌幅,最终收报56.30/31,周三收盘价为56.15/16.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,306.850点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌2.28%至704.28点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.32%至32.9600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.67%,报41.5975.

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巴西股市:拉丁美洲股市下跌,此前全球制造业数据表现疲弱,加深了市场对经济放缓的担忧.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP录得逾一个月最大单日跌幅,下跌2.91%,收报55,505.17点[ID:nL1E8HLHNE]

巴西汇市:拉丁美洲货币下跌,此前公布的美国、中国及欧洲的经济数据表现疲弱,令人们更加担忧全球经济,而且令该地区出口业前景承压.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=下跌逾1%,因为投资者担忧情势可能恶化而抛售风险较高的资产.[ID:nL1E8HLMPQ]

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南非股市:南非股市收低,石化集团Sasol(SOLJ.J)及多元化矿商Exxaro(EXXJ.J)领跌,因大宗商品最大消费国中国、欧洲及美国的数据令人失望.综合指数.JALSH下跌0.73%,报34,534.05点,回吐上日涨幅,上日曾录得纪录最高收位.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.8%,报30,517.83点.[.J][ID:nL5E8HLCHR]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌,因为令人失望的经常帐数据说明第二季经济增速疲弱,美国数据疲软,以及大宗商品价格下跌,均打压兰特.兰特兑美元ZAR=D3盘中曾跌至8.3330.周四尾盘兰特从周三所及8.15阻力位处回落.[ZAR/][ID:nL5E8HLCFF](完)