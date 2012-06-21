《美国上市公司业绩公布日程表》--6月22日

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
汤森路透6月21日电---以下为标准普尔500企业中将于6月22日(周五)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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Q2 2012 Carnival Corp. & plc (CCL) -0.08 9 0.26
Q4 2012 Darden Restaurants (DRI) 1.16 29 1.00
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月
路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。