《美债周五展望》公债价格上涨,因美国经济表现令人失望

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约6月21日电---美国公债价格周四收涨,因数据显示美国经济放缓.上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)也曾表示,准备对日益脆弱的复苏提供更多支持.

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区6月制造业活动意外萎缩,制造业活动指数跌至10个月低点.[ID:nEAPAL0E21]

费城联储制造业数据和其他经济指标增强了市场有关今年稍晚美联储将再推新一轮公债购买计划,或称为量化宽松(QE3),以支持经济增长的观点.

美联储周三下调2012年经济成长预估至1.9%-2.4%,4月时的预估为2.4-2.9%.[ID:nSB8542521]

"美国联邦公开市场委员会(FOMC)以11-1的比率投票决定延长卖短买长(操作扭转操作),这意味着美联储很可能采取后续行动,"Charles Schwab投资管理的固定收益首席投资官Brett Wander表示.

他又称,美联储对经济增长、通胀和就业等数据的预估也非常低迷,说明需要美联储进一步采取行动.

指标10年期美国公债价格最新上涨16/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.60%,周三尾盘报1.65%.30年期美债价格升1-10/32,收益率报2.66%,上日报2.73%.

美联储周三也将卖短买长操作的规模扩大2,670亿美元,以帮助刺激经济.

卖短买长操作通过买入长期公债,达到压低借款利率的目的.购买长期债券的资金来自出售短期美债.

虽然债券价格上涨,收益率下跌,但并没有突破近来的区间.

"收益率略高于近期区间中点,10年债收益率在1.60%附近,可能上涨也可能下跌,这取决于经济数据," Decision Economics驻纽约高级分析师和执行董事Cary Leahey表示."投资者对市场变化仍非常谨慎."

周四数据显示,最近一周美国初请失业金人数几无变动,但美国一周初请失业金人数四周均值飙升至12月初以来的高点.[ID:nEAPAL0DI5]

"显然就业形势并没有好转."瑞士信贷驻纽约利率策略师Ira Jersey表示.

行业报告显示,美国6月制造业增速为11个月来最慢,而且5月成屋销售下滑.销售价格中值上涨是因为低价房屋销售减少.[ID:nEAPAL0CV3]

美国财政部表示,下周将标售990亿美元新债,其中包括350亿美元两年期公债,350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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