〔纽约汇市〕美元大涨,因全球经济数据疲弱引发避险需求(更新版)

(新增文末表格)

* 美国、中国和欧元区公布的数据疲弱,引发避险操作

* 欧元创下去年12月中以来最大单日跌幅

* 美元/日圆触及五周高位

路透纽约6月21日电---美元兑主要货币周四创下逾三个月来最大涨幅,因全球经济数据疲弱令本已对美联储决定采取温和措施提振经济感到失望的投资者更加气馁.

包括澳元、新西兰元和加元在内的商品相关经济体的货币遭到抛售,因投资者出脱高风险投资,到美元中避险.

美国一周初请失业金数据暗示就业市场仍旧走势挣扎,另外美国制造业走疲和全球产出走软的信号,加剧了避险操作.

昨天美联储扩大扭转操作规模以压低长期借贷成本,并表示如果需要的话,准备采取更多行动,但这令此前预计美联储推出新一轮购债行动的一些投资感到失望.

"我们仍在应对美联储未推出第三轮量化宽松政策造成的影响,这略微拖累市场,"纽约瑞穗实业银行外汇交易副总裁Fabian Eliasson称.

"经济数据较差,加剧了市场的避险人气,商品货币受到严重打压."

根据路透数据,欧元/美元EUR=一度跌至1.2529美元的低位,远离周三高位1.2743.今日尾盘报1.2541美元,当日跌1.3%,为去年12月中以来表现最差的一天.

有数据显示,德国6月民间部门经济连续第二个月萎缩,制造业活动触及三年低位.[ID:nSB1624306]这加剧了欧元的颓势.

市场仍然臆测欧洲央行将很快降息,这为投资者卖出欧元提供了最新借口.

美元/日圆JPY=最高涨至80.33日圆,为5月中以来最高水准,尾盘报80.32日圆,当日涨1%.

**美元上扬**

美元指数.DXY上涨约1%,报82.355,录得3月9日以来表现最好的一天.

"市场形势似乎有回到了以前的情形:数据疲弱令人担忧,厌恶风险情绪高涨,这对美元有利,"花旗银行技术分析师费兹派屈克表示.

不过分析师表示美元前景蒙阴,因为美联储调低了美国经济增长预估之后,更多的投资者很可能为联储的新一轮刺激政策布局.

"我们保持看法不变,认为未来数周美联储的宽松政策可能大幅削弱美元,"法国巴黎银行在给客户的研究报告中称."尽管可能会带动欧元/美元走高,但商品货币(澳元、新西兰元和加元)将继续是最大的受益者."

在美联储周三决定延长当前的刺激政策之后,一项路透调查显示,华尔街仍然认美联储将有50%的可能性推出第三轮量化宽松(QE3)政策.[ID:nST0466480]

部分分析师称美联储很可能在节省弹药,因为欧元区二线国家的借款成本仍然高涨,欧债危机在未来数周有进一步恶化的风险.

西班牙中期借款成本周四飙升至欧元问世以来的高位,独立审计机构称该国银行业可能最多再需要620亿欧元资金,该资金主要将由欧洲区纾困项目提供.

澳元兑美元AUD=D4跌1.6%,报1.0030美元,由周三所及七周高点1.0225回落.新西兰元兑美元NZD=D4跌1.3%,报0.7853美元.

美元兑瑞郎CHF=和加元CAD=均上涨逾1%.

英镑兑美元GBP=下滑0.8%,报1.5588美元.英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)称,英镑或需进一步贬值以收窄该国的贸易逆差.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2541 1.2704 -1.28 -3.12 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.25 79.51 +0.93 +4.30 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.69 101.00 -0.31 +1.13 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9570 0.9453 +1.24 +2.07 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5587 1.5715 -0.81 +0.33 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0289 1.0180 +1.07 +0.94 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0035 1.0191 -1.53 -1.86 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2010 -0.02 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8043 0.8081 -0.47 -3.43 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7864 0.7963 -1.24 +1.03 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9657 5.8970 +1.16 -0.18 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4885 7.4895 -0.01 -3.22 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.0269 6.9432 +1.21 +2.02 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8135 8.8255 -0.14 -1.12 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红/李春喜;审校 母红/李军

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]