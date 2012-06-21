《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 54.17 -1.97 -3.51 2149278
搜狐 (SOHU.O) 40.75 -1.36 -3.23 598984
网易 (NTES.O) 61.25 -1.66 -2.64 540778
百度 (BIDU.O) 113.08 -4.30 -3.66 4196693
亚信科技 ASIA.O 12.06 +0.09 +0.75 195418
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.56 -0.57 -4.03 3062751
联电 (UMC.N) 2.09 -0.07 -3.24 1124074
日月光 (ASX.N) 4.27 -0.18 -4.04 200808
矽品精密 (SPIL.O) 5.03 -0.29 -5.45 1721217
和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 -0.01 -0.83 14299
友达 (AUO.N) 3.90 -0.17 -4.18 234779
中华电信 (CHT.N) 30.43 -0.23 -0.75 49452
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.40 -0.94 -2.45 1015597
香港
中国移动 (CHL.N) 51.90 -1.06 -2.00 316499
中国联通 (CHU.N) 12.48 -0.87 -6.52 1124998
中国电信 (CHA.N) 43.46 -2.10 -4.61 90914
中芯国际 (SMI.N) 1.54 -0.09 -5.52 196256
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.69 -0.07 -1.86 410 (完)
--整理 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。