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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 07:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月21日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.17 -1.97 -3.51 2149278

搜狐 (SOHU.O) 40.75 -1.36 -3.23 598984

网易 (NTES.O) 61.25 -1.66 -2.64 540778

百度 (BIDU.O) 113.08 -4.30 -3.66 4196693

亚信科技 ASIA.O 12.06 +0.09 +0.75 195418

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.56 -0.57 -4.03 3062751

联电 (UMC.N) 2.09 -0.07 -3.24 1124074

日月光 (ASX.N) 4.27 -0.18 -4.04 200808

矽品精密 (SPIL.O) 5.03 -0.29 -5.45 1721217

和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 -0.01 -0.83 14299

友达 (AUO.N) 3.90 -0.17 -4.18 234779

中华电信 (CHT.N) 30.43 -0.23 -0.75 49452

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.40 -0.94 -2.45 1015597

香港

中国移动 (CHL.N) 51.90 -1.06 -2.00 316499

中国联通 (CHU.N) 12.48 -0.87 -6.52 1124998

中国电信 (CHA.N) 43.46 -2.10 -4.61 90914

中芯国际 (SMI.N) 1.54 -0.09 -5.52 196256

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.69 -0.07 -1.86 410 (完)

--整理 郑茵

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