〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,但海岬型船舶涨势料短暂

路透6月21日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,得益于运输铁矿石和煤炭的船舶活动增多.

波罗的海乾散货运价指数涨6点,或0.62%,至978点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升7点或0.61%,至1,152点.日均获利上涨64美元,至3,550美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

"铁矿石和煤炭的运输量不错,但有太多的船舶进入这一市场,"经纪商Fearnleys表示.

"有传闻称日本大船东正考虑冻结部分船队,这是好消息,但要想市场回升,还需要更多后续行动."

现货铁矿石船货买盘周四进一步上升,令指标费率有望录得连续第10日上涨,为七个月来最长的上涨期,因贸易商预料,中国钢铁产量较高将支撑铁矿石需求.

但RS Platou Markets分析师在研究报告中称,海岬型船舶在未来几周的前景依然蒙阴,因中国买家依然谨慎地采取等待观望策略,且持续下跌的中国钢材价格尚未企稳.

超灵便型船费率上升227美元,至12,207美元;灵便型船费率上涨78美元,至10,189美元.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.83%至1,073点,日均获利下降156美元至8,543美元.

波罗的海乾散货运价指数今年以来已累计下跌约44%.(完)