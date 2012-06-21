〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,但海岬型船舶涨势料短暂

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月21日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,得益于运输铁矿石和煤炭的船舶活动增多.
波罗的海乾散货运价指数涨6点,或0.62%,至978点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升7点或0.61%,至1,152点.日均获利上涨64美元,至3,550美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
"铁矿石和煤炭的运输量不错,但有太多的船舶进入这一市场,"经纪商Fearnleys表示.
"有传闻称日本大船东正考虑冻结部分船队,这是好消息,但要想市场回升,还需要更多后续行动."
现货铁矿石船货买盘周四进一步上升,令指标费率有望录得连续第10日上涨,为七个月来最长的上涨期,因贸易商预料,中国钢铁产量较高将支撑铁矿石需求.
但RS Platou Markets分析师在研究报告中称,海岬型船舶在未来几周的前景依然蒙阴,因中国买家依然谨慎地采取等待观望策略,且持续下跌的中国钢材价格尚未企稳.
超灵便型船费率上升227美元,至12,207美元;灵便型船费率上涨78美元,至10,189美元.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.83%至1,073点,日均获利下降156美元至8,543美元.
波罗的海乾散货运价指数今年以来已累计下跌约44%.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。