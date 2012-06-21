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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 07:47 BJT

《汇市简讯》亚洲股市跌幅不太可能像美股那样下挫2.0%

2321GMT * 店头美元/台币亚洲开盘料在29.95左右,隔夜NDF交投于29.88-99 * NDF上档走势似乎过度,因主要是受股市/大宗商品影响 * 台湾央行将希望维持美元/台币远离30.00--可能比较激进 * 台湾央行维持利率不变(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍

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