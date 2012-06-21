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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 07:46 BJT

《汇市简讯》市场增加对坡元NEER强势的押注

2331GMT * 美元/坡元扩大涨势,因市场增加对坡元名义有效汇率(NEER)的押注,关注6月14日高点1.2842 * 隔夜1.2740-1.2750上方的美元/坡元停止单被触发 * 全球经济疲弱,美国数据黯淡,股市下跌,令坡元和风险资产承压 * 美元/坡元纽约收于1.2785,隔夜交投区间为1.2697-1.2797(完) --编译 张涛;审校 徐文焰

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