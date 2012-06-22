《汇市简讯》美元/日圆上涨,空头继续回补

2357GMT * 美元/日圆突破上档阻力,79.80-85上方及80.00的停止单被触发 * 短线投资者仍然是净空头,可能出现更多的回补 * 100日均线80.43上方有大型停止单 * 若突破80.45-50和5月16日高点80.56,则有望升向81区间上档 * 目前在云区转换线79.46存在有力支撑(完) --编译 张涛; 审校 张荻