《汇市简讯》美元/泰铢可能测试32.0心理水准

2358GMT * 美元/泰铢可能突破年内高点31.93,测试32.0心理水准 * 在周三于6月6日低点31.37受阻后,买家占上风 * 模型基金、黄金和进口商买盘强劲,仍占主导 * 美元/泰铢隔夜涨至高点31.81,纽约收于31.79 * 美元/坡元看涨,股市相关资金流出,看多技术面,将是主要因素(完) --编译 张涛;审校 徐文焰