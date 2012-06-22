《汇市简讯》欧元/日圆隔夜走软,因全球成长前景不佳

0002GMT * 有涨必有跌,欧元/日圆隔夜就是这种情况 * 尽管从101.63跌至100.53,但趋势仍然良好 * 迄今仍然看涨,站上云区转换线100.15 * 若跌破,则下看基准线98.85 * 关注股市,从中寻找方向(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍