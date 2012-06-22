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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 08:22 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌,受美国制造业数据疲软拖累

路透首尔6月22日电---韩国股市周五盘初下跌,周四公布的美国制造业数据表现疲弱,重燃对全球制造业增速放缓的担忧,促使投资者抛售股票.

能源类股盘初下跌,GS Holdings(078930.KS)和SK Innovation(096770.KS)分别下跌2.9%和2.42%

0004GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11下跌1.52%至1,860.45点.(完)

--编译 兰秀娟;审校

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