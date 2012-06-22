《汇市简讯》澳元/美元持稳于1.0050左右,穆迪降评构成支撑

0005GMT * 穆迪调降多家银行评级,不如预期严重,对澳元略有支撑 * 模型基金与宏观基金仍寻机逢高卖出,因商品前景黯淡 * 1.0025下方有小型停止单,平价下方停止单较多 * 关键费波纳奇支撑位在0.9980(0.9581/1.0225走势的38.2%回档位)(完) --编译 张涛; 审校 张荻