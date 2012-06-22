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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 08:23 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初下跌1%,受全球成长忧虑拖累

路透东京6月22日电---日股日经指数周五盘初下跌1%,因数据显示美国6月制造业录得11个月来最缓慢步伐,令市场对欧洲和中国的经济成长放缓的担忧雪上加霜.

日经指数.N225盘初跌86.01点,至8,738.06点.东证股价指数.TOPX下滑1%,至746.78点.日经指数周四触及五周以来最高收盘水平.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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