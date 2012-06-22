《汇市简讯》美元/印尼卢比料在银行间交易中测试9500

0023GMT * 美元/印尼卢比开盘料在9500左右,因风险资产卖压继续,NDF走高 * 银行间市场可能交投于9470-9500,印尼央行可能在9450附近及下方卖出 * 印尼央行昨日卖出美元以限制美元/卢比涨势 * NDF隔夜交投于9550-9570,收报9560-9580(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍