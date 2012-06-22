〔基金产业〕散户在6月20日止当周净买超美国股票基金--理柏

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透纽约6月21日电---汤森路透旗下理柏(Lipper)的数据周四显示,6月20日止当周,散户基金投资者成为美国注册股票基金的净卖家,与当周成为净买家专业投资者持相反观点.
整体来说,美国股票共同基金净流入16亿美元.不计入上市交易基金(ETF),股市基金净流出增加至4.17亿美元.
看来散户无视该周股价上涨,标普500指数.SPX升逾3%.
市场现金更为充裕,此前货币市场基金净卖出创去年8月以来最大单周水平.最近一周投资者使得货币市场基金净流出232亿美元.
应税债券基金整体录得42亿美元净流入.这受助于公司投资级债券基金净流入23亿美元.甚至高收益债券基金录得净流入,净流入规模为9.25亿美元.
高风险品种吸纳资金之际,避险的政府担保抵押基金仍具吸引力,净流入规模为5,030亿美元.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。