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财经报道 | 2012年 6月 22日 星期五 08:51 BJT

《汇市简讯》人民币NDF汇差料测试2012年新高

0027GMT * 一年期/一个月期人民币NDF汇差扩大至764个跳动点;料测试2012年内高点800个跳动点 * 一个月期人民币NDF/离岸人民币现汇之差恢复走阔趋势,受美元买需影响 * 企业的美元需求让人民币海外市场承压(完) --编译 张涛; 审校 郑茵

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