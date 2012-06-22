《汇市简讯》人民币NDF汇差料测试2012年新高

0027GMT * 一年期/一个月期人民币NDF汇差扩大至764个跳动点;料测试2012年内高点800个跳动点 * 一个月期人民币NDF/离岸人民币现汇之差恢复走阔趋势,受美元买需影响 * 企业的美元需求让人民币海外市场承压(完) --编译 张涛; 审校 郑茵