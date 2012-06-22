《汇市简讯》人民币NDF汇差料测试2012年新高

金属期市：期铜从昨日大跌中反弹，但因需求前景忧虑仍连跌第二周
路透伦敦2月24日 - 期铜价格周五从昨日大跌中反弹，因智利和印尼供应受扰提供支撑，但本周因需求前景忧虑打压，仍录得连续第二周下滑。
0027GMT * 一年期/一个月期人民币NDF汇差扩大至764个跳动点;料测试2012年内高点800个跳动点 * 一个月期人民币NDF/离岸人民币现汇之差恢复走阔趋势,受美元买需影响 * 企业的美元需求让人民币海外市场承压(完) --编译 张涛; 审校 郑茵
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路透伦敦2月24日 - 期铜价格周五从昨日大跌中反弹，因智利和印尼供应受扰提供支撑，但本周因需求前景忧虑打压，仍录得连续第二周下滑。
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