《全球重要经济事件一览表》--6月22日-6月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月22日(五)

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

罗马--法国、德国、西班牙和意大利领袖举行会议,讨论欧债危机.

维也纳--奥地利、瑞士和德国经济部长会议(1430).

苏黎世--瑞士央行发表季报(0730).

瑞士卢塞恩--国际清算银行第11届年会,主题为"金融全球化的未来"(最后一日).

布鲁塞尔--欧洲央行管理委员会成员柯恩公布比利时央行的金融稳定检讨报告.(0830)

伦敦--英国央行金融政策委员会会议.

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就"你的成功故事"在一个颁奖午餐会上讲话(1630)

6月23日(六)

巴塞尔--欧洲央行执委会成员莫尔许参加BIS全球经济会议及第82届年会.(至6月24日)

6月25日(一)

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在哥德大学发表演说,主题为"稳定守护与危机管理:危机中与危机后的中央银行".(1600)

海牙--荷兰参议院将讨论ESM.

德国汉堡--德国央行总裁魏德曼出席Spiegel and Koerber Foundation组织的小组研讨会(1530).

米兰--意大利财政经济部副部长格雷利(Vittorio Grilli)出席圆桌讨论,主题为"金融危机时代的慈善事业"(1530).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

6月26日(二)

华盛顿--经济合作暨发展组织启动美国经济调查.

澳洲阿德雷德--澳洲央行助理总裁德贝尔出席澳洲抵押贷款及财务协会的小组讨论.(0350)

6月27日(三)

暂无重要经济事件.

6月28日(四)

布鲁塞尔--欧盟峰会(至6月29日).

苏黎世--瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)就"外汇制度:国际经验教会我们什么?"在SFI早餐研讨会上讲话.

罗马--"公共债务、全球监管和经济活力"峰会,意大利外交部长Giulio Terzi Di Santagata、意大利央行管委会总理事萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)、法国经济形势观察(French Observatory of Economic Situation)主席Jean-Paul Fitoussi、意大利经济部代表Lorenzo Codogno、Carlo Monticelli和意大利央行理事Salvatore Rossi出席.

俄亥俄州克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托主持峰会,并就"能够推动改善居民、社区和该联邦银行区域产出的政策"在克利夫兰联储峰会上讲话.峰会主题为"社区发展政策峰会:楼市、人力资本和不公平性"(1615).

科罗拉多州ASPEN--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"美国经济、就业和复苏前景"在2012年Aspen Ideas Festival活动上讲话(1600).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)最不发达国家次级委员会会议(0800).

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧接受Premio german Bernacer de Economia Monetaria奖项(1100).

6月29日(五)

布鲁塞尔--欧盟峰会(最后一日).

伦敦--英国央行公布6月金融稳定报告.

柏林--德国议会就欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)和财政协定投票.

俄亥俄州克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行主持"社区发展政策峰会:楼市、人力资本和不公平性"峰会(最后一日).

阿肯色州小石城--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在圣路易斯联储小石城分行举办的"与美联储对话"活动上,就美国经济和货币政策发表讲话(1305).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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