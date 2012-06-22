《汇市简讯》欧元/澳元跌势减弱,10日移动均线是关键

0035GMT * 继续缓慢回复昨日失地 * 主要趋势是向下,但跌势减弱 * 日线动量指标发出混乱信号,小时图中性 * 收在10日移动均线切入位1.2527上方,显示后市盘整 * 若跌破周一低点1.2390,则将下看3月低点1.2255(完) --编译 张涛;审校 王冠中