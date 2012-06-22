《汇市简讯》美元/印度卢比料创出57.00的新高

0040GMT * 近期印度卢比处境不会改善,避险情绪令其承压 * 美元/卢比今日可能触及57.00的纪录新高,但获利回吐和印度央行行动可能限制其涨势 * 开盘可能在56.85左右 * 卢比无本金交割远汇(NDF)隔夜交投于56.77-57.34,波动较大,纽约收于57.28-57.34(完) --编译 张涛;审校 王冠中