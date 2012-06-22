〔英国央行〕委员威尔:有出台更多货币刺激措施的空间(更新版)

(新增更多细节)

* 英国央行有进一步量化宽松的空间而不用担心通胀

* 新的信贷计划将影响未来量化宽松的规模

* 英镑或需贬值来收窄英国贸易逆差

路透英国吉尔福德6月21日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周四表示,英国央行具有出台更多货币刺激措施的空间,本月稍早本可以向经济注入额外流动性,不用担心会导致通胀风险.

但在扩大英国央行购买政府公债的量化宽松议题上,威尔投下了反对票,他称他希望先看到缓解信贷限制新计画的相关细节.

"货币政策委员会在其6月会议上获悉财政部和央行正在讨论如何用最好的方式来缓解银行融资成本,以及如何提高银行的放贷能力,"威尔在位于英国南部吉尔福德的萨里大学(University of Surrey)演讲中说.

"虽然我也认为对经济推出进一步货币刺激不会让通胀目标面临风险,但我希望等待这些相关讨论的结果,然后再对适当的刺激措施表明立场,"威尔说.

威尔表示,英镑可能需要进一步贬值,以期缩减英国贸易逆差.英国央行向来鲜少对英镑汇率发表评论.

"贸易逆差将需进一步缩窄,有时候我认为汇率可能需要比现在更具竞争力,方能有所助益,"他指出.

威尔表示,英镑贸易加权指数在金融危机之初下跌约25%,但未如先前所料对贸易起到很大的助益.

他的谈话将令市场更加认为该行会在7月启动新一轮量化宽松购买债券的措施.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周三接受路透访问时表示,进一步刺激经济的理由已经增加;其于6月时投票反对祭出更多量化宽松措施.

威尔表示,他认为新的措施会比量化宽松更加有效,而量化宽松的效力恐将逊于英国央行的预估.(完)