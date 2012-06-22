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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 09:00 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆回到200日均线下方,但仍在云区之内

0049GMT * 隔夜商品下跌,导致澳元全线走低 * 澳元/日圆跌破200日均线80.73 * 仍处于云区之内,今日云区底部在80.38,云区仍在快速下降 * 云区转换线79.82料提供进一步支撑 * 200日均线构成初步阻力位,昨日高点在81.57,云区顶部在83.08(完) --编译 张涛; 审校

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